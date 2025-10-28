CĂLIN GEORGESCU SE PREZINTĂ LA SEMNAREA CONTROLULUI JUDICIAR. MOBILIZARE DE AMPLOARE A ROMÂNILOR

De către
Realitatea de Alba
-

Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un nou mesaj tranșant adresat clasei politice. Liderul suveraniștilor a contestat decizia magistraților privind prelungirea măsurii de control judiciar cu încă 60 de zile. Azi, Călin Georgescu intervine tranșant la Realitatea PLUS – televiziunea poporului, cu anunț decisiv. 

