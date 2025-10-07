CĂLIN GEORGESCU, MESAJ CRUCIAL PENTRU ROMÂNI, LA SEMNAREA CONTROLULUI JUDICIAR. CE PRESIUNI FACE SISTEMUL ASUPRA DOSARULUI LIDERULUI SUVERANIST

Este a patra oară când liderului suveranist Călin Georgescu i se schimbă ziua și ora de control judiciar, însă fără nicio explicație.

Zi crucială pentru Călin Georgescu. Candidatul interzis la prezidențiale va ajunge la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, după ultimele modificări din cadrul măsurii preventive.

Noua operațiune disperată împotriva lui Călin Georgescu: Anca Alexandrescu dezvăluie cum vrea sistemul să îl elimine. Schimbări majore privind controlul judiciar

La sfârșitul lunii, magistrații vor decide exact dacă se va prelungi măsura pentru alte 60 de zile.

Anca Alexandrescu: S-au gândit să găsească o altă locație ca să nu mai poată să ajungă atât de mulți oameni. Să fie mai greu accesul

„I-au comunicat că din nou se mută data, ora, de data aceasta și locația pentru controlul judiciar. De ce? Pentru că îi deranjează că se adună foarte multă lume la IPJ Ilfov și atunci ce s-au gândit ei? Bă, hai să mutăm data și ora, să nu mai fie miercurea, că miercuri pe 8, e programată decizia la Curtea Constituțională pe pachetul de legi și vizita lui Bolojan la Bruxelles, și să nu bruieze evenimentele cu Călin Georgescu la IPJ. Și s-au gândit să găsească o altă locație ca să nu mai poată să ajungă atât de mulți oameni. Să fie mai greu accesul, să fie mai departe, așa că au decis la Buftea.

Desigur că am pus și eu niște întrebări: De ce? De ce? De ce? De ce? Răspunsul a fost următorul: Pentru că așa e ordin intern”, a declarat Anca Alexandrescu.