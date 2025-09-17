CĂLIN GEORGESCU, LA CONTROLUL JUDICIAR: RECHIZITORIUL DE IERI ESTE UN DISCURS. ATÂT. ROMÂNIA ESTE PERIFERIA SLUGILOR, DE ASTA VOR SĂ MĂ ÎNLĂTURE

Călin Georgescu a ajuns, astăzi, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii s-au mobilizat încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție, pentru a semna măsura controlului judiciar.

Realitatea.NET și Realitatea PLUS transmit LIVE cele mai importante momente:

Călin Georgescu: Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară.

Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000 – 11 septembrie: ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul.

Charlie Kirk este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi. Este un martir pentru că el a fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, de adevăr, de libertatea de conștiință și de exprimare, și față de Dumnezeu. Este rezultanta acțiunii oligarhiei globalist-sorosiste care a dezlănțuit dezumanizarea lumii cu un sigur scop – controlul ei. Deocamdată, în România, oligarhia globalist-sorosiste recurge la justiție pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț cu scopul înlăturării mele de a reda poporului român țara înapoi. Să fie România românilor.

De ce se dorește înlăturarea mea?

1. Pentru că doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta.

2. Pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta.

3. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru.

4. Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmboviței. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat.

5. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe cae mi l-a acoradat poprul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar!

Zeci de oameni s-au strâns deja la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. În ciuda ploii, oamenii dau dovadă de o mobilizare exemplară.

George Simion sună mobilizarea la IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Haideți să ne sprijiniți”

Președintele AUR, George Simion, a făcut un apel public pe Facebook, invitând simpatizanții și susținătorii să se adune în această dimineață, de la ora 10:00, la sediul IPJ Ilfov, pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

„Fac apel către colegi, prieteni, toți cei care pot, veniți la ora 10.00 la IPJ Ilfov. E important să vină din ce în ce mai mulți oameni în sprijinul lui Călin Georgescu. Și să nu aveți emoții, eu știu ce avem de făcut, cum și unde trebuie să fim.

Dacă vreți să faceți bine mișcării suveraniste, chiar și voi cei din diaspora – care mulți mi-ați scris că v-ați fi întors în România dacă ajungeam eu președinte – haideți să ne sprijiniți, veniți în rândurile AUR să ne organizăm și să avem grijă ca dictatorii care conduc România să piardă, să fie învinși corect la urne”, a spus, într-un mesaj pe Facebook, George Simion.

Presiunile Sistemului asupra dosarelor lui Călin Georgescu

Tribunalul București a respins, anterior, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei magistraților de a-i prelungi cu 60 de zile măsura controlului judiciar.

Ieri, Călin Georgescu a mai primit o lovitură din partea sistemului. Procurorul General, Alex Forența, a anunțat că liderul suveraniștilor a fost trimis în judecată într-un alt dosar.

Călin Georgescu, trimis în judecată într-un nou DOSAR! Acuzații șocante: complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Anca Alexandrescu a desființat aliniat cu aliniat rechizitoriul prin care se încearcă punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu! Pe lângă numeroasele pasaje copiate din alte surse, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a descoperit mai multe pasaje pur și simplu halucinante.

Anca Alexandrescu: „Rechizitoriul lui Călin Georgescu nu conține nicio dovadă. Se confirmă că alegerile au fost anulate fără motiv” – DOCUMENT