CĂLIN GEORGESCU: ”ASISTĂM LA UN ABANDON AL LEGII ÎN FAVOAREA VÂNĂTORII DE OAMENI”

Călin Georgescu consideră că justiția din România este terfelită de cei de la putere, fiind promovat un abandon al legii, în favoarea puterii și a vânătorii de oameni.

„Eu asist la un abandon al legii în favoarea puterii. Un abandon al legii în favoarea vânătorii de oameni. Am speranța că puterea judecătorească nu va anula justiția în favoarea puterii. Statul e privit ca o conștiință juridică a națiunii. Dacă e așa, actuala putere ar trebui, și are conștiința subminată, pentru că discreditează magistratura. Ea discreditează și disprețuiește magistratura pentru modul în care o tratează. Nu există un dialog bazat pe onoare, pe soluții oneste si reale. Desconsiderarea rolului magistraturii, astăzi, În România, duce la anularea corpului profesional, iar pe de altă parte, cetățenii nu mai au încredere în statul de drept. E o situație gravă, în care, practic, se anulează valorile adevărate. Valoarea este anulată, în România, iar ipocrizia si și incompetența sunt răsplătite. Ce valoare mai poate avea onoarea, într-o țară în care regele e gol, iar dezonoarea stă cu el la masă?”, a declarat Călin Georgescu.