CĂLIN GEORGESCU A AJUNS ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR, DUPĂ CE A CONTESTAT MĂSURA CONTROLULUI JUDICIAR

Călin Georgescu află astăzi ce vor decide magistrații în cazul contestației sale, dacă va fi sau nu prelungită măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. Liderul suveranist a ajuns la tribunal și a fost întâmpinat cu urale și încurajări de numeroșii săi susținători.

Judecătorii analizează astăzi contestația depusă de avocații lui Călin Georgescu împotriva măsurii dispuse în urmă cu două zile. Apărarea susține că magistratul nu a adus argumente noi, iar în motivarea deciziei recente au fost copiate pasaje din hotărârea inițială. Răspunsul de astăzi este crucial, fiind unul definitiv.

Numeroși patrioții s-au adunat deja în fața Tribunalului București, așa cum o fac de fiecare dată, pentru a-l susține pe politicianul care se bucură de cea mai mare cotă de simpatie.

Realitatea PLUS prezintă în premieră dezvăluiri cutremurătoare despre influența grupării soroșiste aflate la putere, despre disperarea sistemului și despre neregulile șocante din dosarele care îl vizează pe liderul suveraniștilor.

