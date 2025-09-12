BRAZILIA: FOSTUL PREȘEDINTE BOLSONARO, CONDAMNAT LA 27 DE ANI DE ÎNCHISOARE

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și 3 luni de închisoare, fiind găsit vinovat de complot pentru o lovitură de stat militară.

Un complet de cinci judecători ai Curții Supreme a pronunțat sentința la câteva ore după ce l-a declarat vinovat, relatează BBC.

Patru dintre magistrați au votat pentru condamnare, iar unul pentru achitare.

Jair Bolsonaro a fost găsit vinovat de cinci capete de acuzare, toate legate de tentativa sa de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața rivalului de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

Procurorii au susținut că politicianul plănuise încă dinainte o modalitate de a se agăța de putere, propunând o lovitură de stat conducerii militare și răspândind nefondate suspiciuni asupra sistemului electoral. De asemenea, el ar fi avut cunoștință de un plan de asasinare a lui Lula, a candidatului la vicepreședinție și a unui judecător al Curții Supreme.

Alături de el au mai fost condamnați alți șapte conspiratori, inclusiv foști miniștri ai apărării, un fost șef al serviciilor secrete și un fost ministru al securității.

Complotul a culminat cu asaltul clădirilor guvernamentale din 8 ianuarie 2023, când susținătorii săi au luat cu asalt Congresul, Palatul Prezidențial și Curtea Supremă. Peste 1.500 de persoane au fost arestate atunci.

Reacții interne și internaționale

Avocații lui Jair Bolsonaro au catalogat sentința drept „absurd de excesivă” și au anunțat că vor face apel, deși șansele sunt mici, întrucât doar unul dintre cei cinci judecători a votat pentru achitare. Ei cer ca fostul președinte să rămână în arest la domiciliu, invocând vârsta de 70 de ani și riscul de sănătate.

Fostul lider brazilian a numit procesul o „vânătoare de vrăjitoare”, acuzație reluată și de președintele SUA care a spus că verdictul i se pare „foarte surprinzător” și l-a comparat cu experiențele sale. Donald Trump a impus anterior tarife de 50% pentru bunurile braziliene, prezentându-le drept represalii pentru „persecuția” lui Jair Bolsonaro.

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat decizia Curții Supreme braziliene, numind-o „nedreaptă” și amenințând cu un răspuns diplomatic. Ministerul de Externe al Braziliei a reacționat prompt, afirmând pe platforma X că „amenințările ca cea de astăzi nu vor intimida democrația noastră”.

Riscul autoritarismului

Judecătorul Alexandre de Moraes, care a condus procesul, a avertizat că Brazilia a fost la un pas de a reveni la dictatura militară: „Uităm prea repede că Brazilia aproape s-a întors la dictatura de 20 de ani, pentru că o organizație criminală formată dintr-un grup politic nu știe să piardă alegeri.”

Judecătoarea Cármen Lúcia, singura femeie din complet, a dat votul decisiv pentru condamnare și a comparat tentativa de lovitură de stat cu un „virus” care, dacă este lăsat să se răspândească, poate distruge întreaga societate.

Singurul judecător care a votat pentru achitare a fost Luiz Fux, care a argumentat, într-un discurs de 11 ore, că acuzațiile împotriva lui Bolsonaro sunt nefondate.

Totuși, majoritatea Curții a considerat că ordinea democratică a Braziliei a fost pusă în pericol și că „nu există imunitate împotriva autoritarismului”.