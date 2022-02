Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat că în cele şapte centre organizate pentru cetăţenii ucrainieni care au venit în România sunt cazaţi 700 de cetăţeni, iar gradul de ocupareeste de 65%.

Lucian Bode a declarat, luni, în judeţul Suceava, că în tabăra mobilă de la Siret se află 192 de persoane.

“În această dimineaţă, am efectuat împreună cu doamna comisar Johansson (n.r. comisarul european pentru afaceri interne) o vizită în teren la Punctul de Trecere a Frontierei Siret şi la tabara mobilă amplasată pe un teren de sport din Siret. Am analizat împreună situaţia la acest moment şi am evaluat facilităţile pentru procesarea fluxului de cetăţeni ucrainieni care fug din calea războiului. În vizita din tabăra mobilă am constatat că sunt prezente în acest moment în tabără 192 de persoane, numărul persoanelor care au tranzitat tabăra fiind de 277”, a afirmat Lucian Bode.

El a menţionat că în cele şapte centre pentru cetăţenii ucrainieni se află 700 de persoane.

“În toate cele şapte centre sunt cazaţi 700 de cetăţeni, gradul de ocupare fiind de 65%. Cifrele sunt într-o dinamică continuă şi mare parte din cetăţenii ucraineni părăseasc ţara. (…) Resursele interne, atât cele de la nivelul autorităţilor guvernamentale, cât şi cele puse la dispoziţie de societatea civilă sunt suficiente. Doamna comisar a putut vedea cum am operaţionalizat una dintre taberele destinate cetăţenilor ucrainieni care intră în România, domnia sa apreciind eforturile depuse de România în acest sens. Organizarea acestor tabere este una temporară, ea fiind completată cu acţiuni aflate în derulare la nivelul autorităţilor locale, prin identificarea unor spaţii care să permită cazarea persoanelor care au nevoie de sprijin pe termen mai lung”, a explicat Lucian Bode.

Sursa: Libertatea Zilei