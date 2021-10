Venirea lui Nicolae Ciucă la Palatul Victoria dă emoții mari politicienilor, susține omul de afaceri Bobby Păunescu.

Bobby Paunescu, presedintele ARMIS, a declarat, duminica seara, intr-o emisiune TV, ca venirea lui Nicolae Ciuca la Palatul Victoria va pune bete in roate politicienilor care „si-au facut planuri de vacanta”.

„Mitigurile nu duc la un lucru bun. Modul in care au fost comunicate noile restrictii… sa le credem, sa nu le credem? Le-am ascultat de 2 ani. Eu sunt pentru sanatate, sa fim toti sanatosi, sa putem merge la spital fara teama ca putem sa sarim in aer, sa avem un Guvern care sa nu mai fie speriat cand vine cineva din afara sistemului ca le strica jocurile. Iohannis vine si le strica jocurile. Oamenii si-au facut planuri de vacanta, politicienii, acum vine un militar de cariera, care si-a riscat viata”, a spus Bobby Paunescu, regizor si presedinte ARMIS, intr-o emisiune tv.

Potrivit omului de afaceri, presedintele Klaus Iohannis a aratat o mare intelepciune in momentul in care l-a nominalizat pe generalul Ciuca in functia de prim ministru.

„Ciuca s-a dus sa-si riste viata pentru tara lui. Nu stia ce se va intampla acolo. S-a imbracat in uniforma, s-a dus pentru Romania acolo. Sa vedem cine face asta in Parlament? Vor spune: Eu am diabet, stai ca am avut o operatie, sa nu-mi dea la operatie!”, a spus Bobby Paunescu.

„Si-a asumat riscul cand a plecat in Irak pentru Romania. Aici e in pericol viata tarii. Acolo era obligat sa-si asume riscul, nu putea sa spuna NU. Puterea sta in mainile dansului. Nu functia iti da puterea. Puterea trebuie s-o demonstreze domnia sa”, a mai spus omul de afaceri.

Ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, desemnat de către președintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, s-a făcut remarcat în domeniul apărării, căruia i-a dedicat întreaga carieră.

Este doctor în științe militare și, printre altele, a participat la misiuni externe alături de partenerii internaționali ai țării, fiind decorat pentru implicarea sa de state precum Franța și SUA și de ONU.

Înainte de a conduce MApN, a fost șeful Statului Major General. Generalul în rezervă s-a mai aflat la șefia guvernului, ca interimar, înainte de învestirea lui Florin Cîțu.

Foto: Inquam