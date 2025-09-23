BELGIA RECUNOAŞTE OFICIAL STATUL PALESTINA

Belgia recunoaşte oficial statul palestinian, alăturându-se astfel Franţei şi altor ţări care au luat această decizie în ultimele zile. Premierul de la Bruxelles, Bart De Wever, a făcut anunțul, luni, în cadrul unei conferinţe privind Orientul Mijlociu, convocată la New York de Franţa şi Arabia Saudită.

„Prin această iniţiativă, continuăm să sprijinim dreptul internaţional, în special dreptul de autodeterminare al popoarelor”, a declarat prim-ministrul Belgiei.

„Soluţia cu două state nu a murit”

Reuniunea, organizată cu o zi înaintea începerii săptămânii de dezbateri la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU, a avut ca scop să impulsioneze soluţia bazată pe co-existenţa paşnică a două state, unul israelian şi unul palestinian.

„Soluţia cu două state nu a murit. Ea este afectată, dar poate fi şi trebuie să fie revitalizată de dragul celor două popoare”, a explicat premierul belgian, potrivit Agerpres.

Țările care recunosc oficial statul palestinian

În timpul conferinţei desfăşurate luni la New York, în afară de Belgia, au mai anunțat că recunosc statul Palestina: Franţa, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra. Prin această decizie, aceste țări încearcă să crească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza.

Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Canada, Australia şi Portugalia.