BĂRBATUL CARE ȘI-A UCIS FOSTA PARTENERĂ TÂRÂND-O CU MAȘINA A FOST ARESTAT PREVENTIV. PRIMELE DECLARAȚII: „PROBABIL CĂ N-AM GÂNDIT”

Bărbatul din Arad care şi-a răpit şi ucis fosta iubită, târând-o agățată de portiera maşinii cu peste 100 km/h, a fost arestat preventiv joi, pentru 30 de zile. În faţa jurnaliştilor prezenţi la Tribunalul Arad, el a spus că regretă ce a făcut, dar că nu ştie de ce a ucis-o. „Probabil că n-am gândit. Normal că îmi pare rău”, a declarat bărbatul de 35 de ani, citat de Agerpres.

Magistrații au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru omor și lipsire de libertate. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, agresorul și-a târât victima atârnată de mașină pe o distanță de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum național, cu viteză de peste 100 km/h. La un moment dat, i-a dat drumul din mers, femeia s-a lovit violent de asfalt și a murit pe marginea drumului.

Femeia, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită fără viață între localitățile Chişineu-Criş și Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A. Trupul ei a fost descoperit după patru ore de căutări și prezenta multiple leziuni.

Conform anchetatorilor, în seara de marți, în jurul orei 21:30, bărbatul a mers la barul unde lucra fosta lui parteneră. După o ceartă, a urcat în maşină, iar femeia l-a urmat, încercând să-l zgârie prin geamul deschis al portierei din dreapta. Atunci, bărbatul i-a prins mâna și a pornit autoturismul, victima rămânând agățată de portieră, în exterior.

Agresorul a condus cu femeia atârnată de portieră prin centrul oraşului Chişineu-Criş, a virat dreapta la un sens giratoriu, a trecut peste calea ferată și a continuat drumul cu viteză mare pe DN 79A, spre Sintea Mare. La aproximativ 1,5 kilometri de ieşirea din localitate, a eliberat mâna femeii, iar aceasta, epuizată şi din cauza vitezei, s-a desprins şi a căzut pe carosabil, murind din cauza traumatismelor severe.

Cei doi au avut o relație de 15 ani, timp în care au devenit părinții a două fetițe, în vârstă de 3 și 7 ani. Cu două luni în urmă, se despărțiseră și locuiau separat, spun anchetatorii.

Surse judiciare au dezvăluit că pe 3 iulie, bărbatul și-ar fi agresat fizic cele două fetițe într-un restaurant din Ineu. În urma incidentului, copiii au beneficiat de ordin de protecție, confirmat ulterior de instanță. Mama lor, însă, a refuzat să solicite și ea protecție.

