BĂRBAT DE 62 DE ANI, GĂSIT ÎMPUȘCAT ÎNTR-UN CIMITIR DIN GIURGIU, DUPĂ CE ȘI-A ANUNȚAT SOȚIA CĂ SE SINUCIDE

Un incident șocant a avut loc miercuri în județul Giurgiu. Un bărbat de 62 de ani a fost găsit mort în cimitirul din localitatea Falaștoaca, la câteva ore după ce și-a anunțat soția că intenționează să își ia viața.

Potrivit IPJ Giurgiu, la ora 14.35, femeia a sunat la 112 și a declarat că soțul său plecase de acasă spunând că se va sinucide. Polițiștii din cadrul Secției Rurale nr. 2 Comana au pornit imediat în căutarea acestuia.

În jurul orei 17.40, bărbatul a fost găsit decedat în cimitirul din Falaștoaca. El era împușcat în zona pieptului, lângă el aflându-se arma de vânătoare pe care o deținea legal.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

