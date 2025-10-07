AUR SE OFERĂ SĂ SALVEZE ECONOMIA! SIMION ȘI MURAT, GATA DE NEGOCIERI DIRECTE CU PREMIERUL BOLOJAN

AUR, partidul care domină în sondajele de opinie, face un anunț surprinzător pe scena politică. Formațiunea condusă de George Simion este dispusă să discute cu actuala coaliție și chiar direct cu premierul Ilie Bolojan pentru a propune un plan de măsuri menit să evite colapsul economic.

Contextul este unul tensionat, în condițiile în care guvernul a mizat aproape exclusiv pe creșteri de taxe și impozite pentru a echilibra bugetul. AUR susține că are soluții alternative care ar putea oferi „o gură de oxigen” mediului de afaceri și antreprenorilor români.

Deputatul AUR și om de afaceri Muhammad Murat a anunțat într-o conferință de presă că formațiunea este pregătită să facă „un pas către actuala alianță”. Acesta a subliniat că planul propus de AUR ar putea menține în viață mii de afaceri care, altfel, riscă să dispară sub presiunea fiscală.

„Dacă se vorbește doar despre taxare, peste un an vom avea doar jumătate dintre antreprenorii de azi”, a avertizat Murat, în fața unor manageri de top reuniți la eveniment.

Mesajul deschide o nouă etapă în jocul politic, lăsând de înțeles că AUR este gata să treacă din zona opoziției frontale în cea a negocierilor strategice, chiar cu guvernul condus de Ilie Bolojan.