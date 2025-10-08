AUDIENȚA REALITATEA PLUS A EXPLODAT LUNA TRECUTĂ! ROMÂNII ALEG TELEVIZIUNEA POPORULUI

REALITATEA PLUS – televiziunea poporului, a fost în topul audiențelor pe tot parcursul lunii septembrie, seara, pe intervalul de prime-time. Acest lucru demonstrează că românii au rămas în continuare alături de noi. Vă mulțumim pentru susținere și promitem că vom continua să prezentăm adevărul și realitatea din țară.

AUDIENȚELE POSTURILOR DE ȘTIRI ÎN SEPTEMBRIE

România TV: 308.000 (+3.000)

Realitatea Plus: 185.000 (+15.000)

Antena 3 CNN: 182.000 (+5.000)

Digi24: 78.000 (+5.000)

B1 TV: 45.000 (+4.000)

TVR Info: 13.000 (+1.000)

Euronews România: 4.400 (-1.600)

Prima News: 2.160 (+300)

Aleph News: 1.500 (+200)

TRONSON: PRIME-TIME NAȚIONAL

Sursa: Kantar media

Cea mai mare creștere a audienței a avut Realitatea Plus pe tronsonul prime time național. Au fost 15 mii de telespectatori în plus față de luna precedentă. Asta, în timp ce România TV a avut 3.000 de telespectatori în plus față de august și Antena 3, 5.000 în plus pe tronsonul prime time național. De altfel, televiziunea poporului a urcat pe poziția 7, în topul tuturor televiziunilor din România, cu 185 de mii de telespectatori.

AUDIENȚELE POSTURILOR DE ȘTIRI ÎN ORAȘE

România TV: 182.000 (-1.000)

Realitatea Plus: 128.000 (+7.000)

Antena 3 CNN: 113.000 (-4.000)

Digi24: 53.000 (+3.000)

B1 TV: 27.000 (a stagnat)

TVR Info: 7.000 (stagnare)

Euronews România: 4.000 (stagnare)

Prima News: 1.400 (+400)

Aleph News: 900 (stagnare)

TRONSON: PRIME-TIME URBAN

Sursa: Kantar media

Și pe urban, tot Realitatea Plus a avut pe prime time cea mai mare creștere dintre televiziunile de știri, cu șapte mii de telespectatori în plus în septembrie față de luna precedentă. Asta, în timp ce România TV a pierdut 1.000 de telespectatori, iar Antena 3, atenție, a pierdut 4.000 de telespectatori față de august.

AUDIENȚELE PE PUBLICUL COMERCIAL-URBAN

România TV: 30.000 (-3.000)

Realitatea Plus: 28.000 (+6.000)

Antena 3 CNN: 23.000 (-3.000)

Digi24: 20.000 (+3.000)

B1 TV: 7.000 (+1.000)

TVR Info: 1.400 (+100)

Euronews România: 1.200 (stagnare)

Prima News: 390 (+220)

Aleph News: 340 (+170)

TRONSON: PRIME-TIME COMERCIAL

Sursa: Kantar media