Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată față de:



Trei inculpați, persoane fizice (coordonator activitate Asociație PROFACTUM, consilier privind orientarea în carieră în cadrul proiectului „Combate șomajul” din partea Asociației PROFACTUM, manager de proiect în cadrul proiectului „Combate șomajul”), în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile:

– participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată,

– fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată,



ASOCIAȚIA PROFACTUM ALBA IULIA, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de participație improprie la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, săvârșită în formă continuată.



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2015, în contextul implementării proiectului „Combate șomajul”, finanțat din fonduri nerambursabile, cei trei inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi întocmit, semnat și ar fi pus la dispoziția reprezentantului liderului de proiect, Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir, mai multe documente false (fișe de pontaj, fișe de consiliere, foi colective de prezență, etc.) din care rezulta faptul că o persoană, consilier privind orientarea în carieră din partea Asociației PROFACTUM Alba Iulia, ar fi participat la desfășurarea activităților de consiliere a persoanelor țintă a proiectului, cu toate că au avut cunoștință despre neimplicarea acestuia în proiect.

Ulterior, fără a cunoaște caracterul fals al înscrisurilor, reprezentantul Colegiului Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir le-a transmis spre decontare către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru.

Consecința acestor demersuri a avut drept rezultat obținerea pe nedrept de către Asociația PROFACTUM a sumei de 460.387 lei, reprezentând fonduri nerambursabile.



Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză.



În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin a doi dintre inculpați.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Alba cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

