ANM A EMIS NOI ALERTE DE PLOI, VIJELII ȘI NINSORI VISCOLITE – HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări meteo de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Izolat, încep ninsorile viscolite.
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m
Zone afectate: conform textului și hărții
Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.
În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.
În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ
Zone afectate: Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei
În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.
COD ROȘU
Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15
Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente
Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București
În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 8 octombrie, ora 23 – 9 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții
În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.