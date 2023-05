„Așa cum mă așteptam, oamenii de la CNA pe care îi cunosc s-au comportat extrem de decent. Dar, sunt dezamăgită de Monica Gubernat. Ea ne-a spus că să ne ducem in instanță. Îi reamintesc doamnei Gubernat că este pusă acolo în interesul cetățenilor, nu în interesul banilor dați de partide. V-am demonstrat că v-ați transformat în avocatul lui Mândrescu și Grideanu. Noi am respectat litera de lege, dar dumneavoastră, doamnă Gubernat ascundeți hoțiile. Am fost acuzați că nici DNA nu a vorbit despre dosarele pe care le-am prezentat noi în emisiune. Unul dintre subiecte îl reprezintă contractele din pandemie. Ce și doresc oamenii ăștia? Să vorbim doar despre știrile astea pe care ni le furnizează unii? Eu știu care sunt știrile și numele de redactori care nu sunt reale. Mor de râs cu știrile despre cum se pregătește Ciolacu să devină premier.

Decizia de sancționare – la limita legii

Cum nu aș putea să vorbesc despre Grindeanu, când șeful de la Autoritatea Feroviară e un domn pus de Grindeanu, și care are studii de istorie. Drept urmare, au ratat și achiziția celor 12 trenuri cu hidrogen. Dacă până la sfârșitul lunii iunie nu semnează contractele, 1 miliard de euro din PNRR se pierde. Nu pot să tac când văd că Grindeanu spune că nu se justifica un nou terminal la Otopeni. Este incredibil! Stăm claie peste grămadă, stăm ca fraierii la cozi, ne ducem cu 3 ore înainte la aeroport că Grindeanu nu vrea un terminal nou? Dacă ați menținut sancțiunea, ați făcut-o cu un fals, pentru că 2 dintre membri CNA nu au participat la ședința de data trecută, eu cred că s-au abținut de la vot, dar au fost trecuți la decizia de menținere a amenzii. M-a dat în judecată Valentin Ștefan ca am prezentat documente, CNA s-a făcut că nu le vede. I-am rugat pe cei de la Poșta Română să intre pe pagina CNA și să le spună că actele sunt reale. Fără ajutorul vostru nu pot merge ai departe. Trebuie să aveți grijă să spuneți problemele.

„Realitatea, singurul pot care vorbește despre hoții care au devalizat țara”

Este singurul post TV care are curaj să se pună împotriva vântului, dar proprietarii postului și-au asumat asta și îmi asigură spatele împotriva acestor hoți care au devalizat țara care vor să facă afaceri în continuare pe spatele românilor. Mulțumesc domnului Păcuraru că își asumă ce fac aici și că postul plătește aceste amenzi, de multe ori ilegale. Nu am să schimb tonul, pentru că nu am găsit niciun articol de lege care mă obligă să fac asta. Ba, chiar pot vorbi pe un ton apăsat, atunci când sunt chestii de interes național. Se vorbește pe surse că Grindeanu nu se lasă până nu mă scoate de pe post. Voi merge până la plângeri penale, domnule Grindeanu. Un fost șef CNA e în închisoare, nu cred că vă doriți asta, domnule Grindeanu”, a declarat Anca Alexandrescu.

Narcisa Iorga: „Mircea Toma să nu dea lecții de jurnalism. Totul se discută cu legea în față și cu argumente!”

Narcisa Iorga, fost membru CNA, a declarat că, jurnaliștii pot chiar și exagera, legat de informația prezentată, dacă aceasta are în cuprinsul ei dezvăluiri.

„CNA folosește astfel de decizii ca sa închidă gura anumitor jurnaliști. Nu există, în România, legea care să interzică un anumit ton, atunci când prezinți o știre. Feri Predescu a câștigat procesul cu Radu Mazăre, unde CEDO a reconfirmat că jurnaliștii pot și să exagereze legat de informația lor. Faptul că CNA acuză tonul realizatorului mi se pare incredibil. Am fost siderată de Mircea Toma, care spunea că nu discută despre lege. A fost șeful unui ONG, a încasat mulți bani din monitorizarea presei, dar acum nu trebuie să dea lecții de jurnalism. În CNA se discută cu legea în față, cu argumente. Când primești o sancțiune și o contești, ai dreptul să întrebi de ce. Sancțiunea actuală a CNA vine ca o încălcare a articolelor repetate. I se aduc acuze Ancăi Alexandrescu că nu are în emisiune și opinia celui învinuit în direct, deși aceștia refuză, iar ea a prezentat dovezi că i-a contactat”, a declarat fosta membră CNA, Narcisa Iorga.

Florin Durgheu consideră că totul a fost doar un show televizat al celor de la CNA, pentru că deciziile au fost luate de mult.

„Membri CNA au intrebat, în ședință, care este situația juridică a dosarelor în instanță. Consilierul juridic a spus că raportul este 1 la 1. Ei pot da o cascadă de amenzi, din păcate. Vorbim și de legalitate. Această sancțiune, luată joia trecută, încă nu am primit-o și ep căi oficiale, deci suntem legați de mâini, pentru că azi ne am dus la un show al CNA, pentru că totul era hotărât, dar au vrut să lase impresia că ne dau variante. Doi membri ai CNA nu au participat la ședința de săptămâna trecută, deși au fost trecuți pe listă. Nu putem ataca în instanță pentru că nu avem amenda comunicată. Daca vrei sa închizi un post, îi dai amenzi nenumărate. După ce un moderator oprimeste câteva sancțiuni, atunci ar putea fi dat afară”, a declarat avocatul Durgheu.

Sursa: Realitatea de Bucuresti