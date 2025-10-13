ANCA ALEXANDRESCU, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE DESPRE „PUCIUL” LUI CORLĂȚEAN: PĂCAT CĂ S-A LĂSAT MANEVRAT DE PONTA ȘI DE PERSONAJE DIN GRUPUL DE LA CLUJ – VIDEO

Anca Alexandrescu lansează acuzații dure la adresa fostului premier Victor Ponta, pe care îl acuză că încearcă să destabilizeze PSD din interior, folosindu-se de oameni vechi din partid, precum Titus Corlățean. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a făcut o analiză extrem de precisă a situației din rândul social-democraților, după ce Corlățean a decis să se retragă din cursa pentru șefie și să anunțe că părăsește partidul.

„Era de așteptat, pentru că Titus Corlățean nu are nicio putere în interiorul partidului și că aici se va ajunge. Din păcate pentru el, care este un foarte bun profesionist în politica externă, a fost manevrat de Victor Ponta și de alte personaje din grupul de la Cluj, care încearcă să creeze tensiuni în PSD și să preia partidul”, a declarat Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

„Din păcate, Titus a ales această cale și știți foarte bine că Victor Ponta a spus că, dacă nu va reuși proiectul cu Corlățean și Cazanciuc în interiorul PSD, va face un alt partid – și probabil că Titus se va duce acolo. Eu l-am sfătuit să rămână, să regăsească un dialog cu SG, pentru că este unul dintre oamenii vechi și, repet, un foarte bun specialist”, a mai precizat Anca Alexandrescu.

Jurnalista a mai menționat că, în varianta în care Sorin Grindeanu va deveni președinte plin al PSD, va aduce un suflu nou în partid.

„Va crește numărul de vicepreședinți, va veni cu o garnitură nouă și probabil că nu va mai fi nimeni din vechea echipă. Va fi un prim-secretar tânăr – știu despre cine este vorba, dar nu pot să-i dezvălui numele”, a dezvăluit Anca Alexandrescu.