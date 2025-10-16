ANCA ALEXANDRESCU A SPULBERAT DIN NOU CONCURENȚA. CULISELE STATULUI PARALEL, CU GEORGE SIMION, CEA MAI URMĂRITĂ EMISIUNE

Ediția explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel din seara zilei de miercuri, în care au fost invitați liderul AUR George Simion și senatorul Petrișor Peiu, a spulberat concurența. Emisiunea Ancăi Alexandrescu a fost cel mai urmărit program de știri pe publicul urban.

În intervalul 21:15 – 24:00, Realitatea Plus a condus detașat în clasamentul audiențelor posturilor de știri, emisiunea Ancăi Alexandrescu fiind în anumite momente cu aproape un punct de rating peste concurență.

Simion: Dacă se întrunește o majoritate, îl vom suspenda pe Nicușor Dan. Reconcilierea națională nu se poate face fără Călin Georgescu -VIDEO

Imagine

AUR, guvernare cu PSD? George Simion: „Sunt dispus să fac sacrificii”

 

