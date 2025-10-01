ANA MARIA PĂCURARU: CUM ARATĂ PLANUL LUI TRUMP PENTRU RECONSTRUCȚIA FÂȘIEI GAZA

De către

Casa Albă a transmis planul pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Acesta cuprinde 20 de puncte și este intitulat „Nimeni nu va fi obligat să părăsească Gaza!” Un editorial semnat de jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

Planul lui Donald Trump pentru viitorul Fâșiei Gaza, publicat de Casa Albă, conține 20 de puncte care viziează oprirea conflictului, eliberarea ostaticilor și reconstrucția regiunii.

Principalele idei sunt: Gaza trebuie să devină o zonă deradicalizată, fără terorism, sigură pentru vecinii săi;

Războiul se oprește imediat după acord, ostaticii sunt returnați, iar Israelul eliberează deținuți palestinieni;

Membri Hamas care renunță la arme și acceptă coexistența pașnică primesc amnistiție sau pot pleca din Gaza;

Ajutorul internațional va fi trimis rapid pentru reconstrucția infrastructurii, spitale, locuințe și economie;

Gaza va fi administrată temporar de un comitet tehnocratic palestinian, supravegheat de un Consiliu al Păcii cu implicare internațională;

Se propune un plan economic de dezvoltare, o zonă economică specială și investiții internaționale.

În esență, planul urmărește oprirea luptelor, reconstrucția Gazei cu ajutorul internațional, eliminarea rolului militar al Hamas și deschiderea drumului către o soluție politică de coexistență palestiniano-israeliană.