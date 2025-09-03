ALERTĂ PE LITORAL! BĂRBAT DE 70 DE ANI, SCOS INCONŞTIENT DIN MARE, LA COSTINEŞTI

Alertă pe litoral! Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost scos inconștient din mare, miercuri, în staţiunea Costineşti. La fața locului a fost solicitat elicopterul SMURD, care l-a transportat pe bărbat de urgență la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea au anunţat, miercuri, că un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost scos inconştient din apă, în zona Steaguri din Costineşti. Acolo s-au deplasat elicopterul SMURD şi o ambulanţă a Serviciului Judeţean. Bărbatul a fost dus de elicopterul SMURD la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa.