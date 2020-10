În data de 15.10.2020, s-au dezbătut și s-au aprobat de către membrii C.L.S.U. al Municipiului Alba Iulia, urmatoarele articole :

1. Se suspendă temporar activitățile didactice în toate unităţile care presupun prezența faţă in faţă, cursurile urmând a se desfășura in sistem on line, scenariul 3-roşu.

2. Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

3. Se interzice desfășurarea activităților cu publicul instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber.

4. Se propune interzicerea organizării de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, etc.).

5. Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturi alcoolice sau nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în spaţiile interioare.

6. Se suspendă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.

7. Se suspendă activitatea Talciocului din municipiul Alba Iulia.

8. Prezentate hotărâre se completează cu măsurile impuse prin HOTĂRÂREA nr. 49 din 13.10.2020 a COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ.

9. Urmărirea și verificarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărârii se vor face de către autoritățiile cu competență în domeniu.

10. Prezenta hotărâre se aplică începand cu data de 15.10.2020 începând cu ora 22:00 pe perioada de 14 zile în scenariul 3-roșu, a stării de alertă a municipiului Alba Iulia.

Sursa: Realitatea de Alba