Un tânăr şofer din Alba Iulia susţine că sistemul judiciar din România i-a făcut o mare nedreptate. Şoferul a fost oprit în trafic şi a fost testat cu DrugTest, test la care a ieşit pozitiv. El spune că a mâncat doar covrigi cu mac în ziua în care a fost oprit de poliţie, dar şi cu o zi înainte.

Bărbatul spune că dosarul său penal este tergiversat de mai bine de un an de către autorităţi. Tânărul a precizat că a cooperat cu poliţia, asta deşi in procesul verbal oamenii legii au scris că a fost recalcitrant. Când le-a atras atenţia, poliţiştii s-au scuzat şi au spus că au folosit procesul verbal de la precedentul şofer oprit în trafic.

„Vreau să vă prezint experiența mea cu sistemul judiciar care ar trebui sa ne protejeze de infractori și cum poți să rămâi fără permis din cauza unor erori ale sistemului. În jurul orei 20:00, 24 februarie 2022, circulând pe strada Tudor Vladimirescu către casă am fost oprit de către un echipaj care m-a testat de alcool, rezultatul fiind negativ, iar apoi de substanțe psiho-active. Eu foarte liniștit și cooperant am acceptat, neștiind ce mă va aștepta.Am fost depistat cu 3 substanțe, eu nu consumasem în viața mea vreo substanță interzisă și de aceea eram foarte liniștit. Cu adevărul nu poți muri în mână, din păcate m-am înșelat. Am ajuns la spital pentru a mi se recolta probe biologice, doctorii de la spitalul din Alba împreună cu polițiștii nu știau dacă trebuie să îmi recolteze și probe de urină sau nu. Până la urma s-au hotărât că trebuie, am ajuns să recoltez probe de urină împreună cu polițistul în toaleta Spitalului”, a spus şoferul.

Tânărul a ieşit pozitiv doar la testul folosit de Poliţie şi la testul de urină, dar analizele de sânge recoltate la spital au demonstrat că era „curat”. Cu aceste analize, tânărul şofer încearcă să-şi demonstreze nevinovăţia de mai bine de un, dar dosarul său trenează. Bărbatul a trimis o scrisoare deschisă presei din Alba Iulia, nu neapărat pentru a cere ajutorul, ci mai mult pentru a atrage atenţia asupra unor astfel de cazuri.

„Citind procesul verbal pe care mi l-a dat polițistul, am observat că în el scria ca am fost recalcitrant și ca am refuzat cooperarea. I-am atras atenția și el și-a cerut scuze spunând că l-a scos la fel ca cel de dinainte. Muncă ”copy-paste”. Am fost mințit că peste o săptămână îmi ajung analizele de la probele biologice.După două săptămâni am angajat o avocată care credeam că se poate lupta cu sistemul leneș și plin de concedii. După trei luni am fost anunțat de către avocată că analizele de urină au fost pozitive la opiacee, iar la sânge negative. Am dat cu capul de concedii de fiecare dată când am cerut informații. Ori doamna procuror era în concediu, ori polițistul care instrumentează cazul era în concediu diferit, odată prenatal, o dată de odihnă, o dată postnatal. Nici până în zi de astăzi, după un an și doua luni nu s-a trimis dosarul meu în instanță, ceea ce denotă un proces neechitabil și încalcă drepturile omului.Nu încerc să cer ajutorul presei, vreau doar să știe lumea cum poți să ajungi cu dosar penal de care nimeni din sistem nu este interesat, să iți pierzi locul de muncă, apoi familia din cauza unor oameni care sunt total dezinteresați de drepturile tale ca și om”, a mai spus şoferul.

Opiul, substanţa la care a fost depistat pozitiv şoferul din Alba Iulia, este unul dintre cele mai rare droguri de pe piaţa românească, iar cazurile în care acesta este depistat la şoferi sunt extrem de rare. În Statele Unite s-au efectuat mai multe teste şi experimente că un consum ridicat de mac poate indica prezenţa drogului în urină.

Sursa: Realitatea de Alba