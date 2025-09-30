4 ANI ȘI 4 LUNI DE ÎNCHISOARE PENTRU UN ȘOFER DIN MARAMUREȘ PRINS BEAT ȘI FĂRĂ PERMIS

De către

Un bărbat din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 4 luni de închisoare, după ce polițiștii l-au prins de mai multe ori conducând fără permis și sub influența alcoolului.

Individul a fost trimis în judecată în două dosare, iar Judecătoria Sighetu Marmației l-a găsit vinovat pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Poliția Maramureș a anunțat marți că „bărbatul a fost identificat de polițiști și depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei”.

Sursa: Newsinn